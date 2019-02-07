Kepez Oyuncak Müzesi 15 bin 601 öğrenciyi ücretsiz ağırladı

Kepez Belediyesi'nin halkın kullanımına kazandırdığı DokumaPark'ta açılan Anadolu Oyuncak Müzesi, yarı yıl tatilinde karnesini getiren 15 bin 601 öğrenciyi ücretsiz ağırladı.

Kepez Anadolu Oyuncak Müzesi, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının yarıyıl tatilinde binlerce öğrenciye kapılarını araladı. Kepez Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerden biri olan Anadolu Oyuncak Müzesi, yarıyıl tatilinde karnesini getiren tüm öğrencileri ücretsiz ağırladı.

Oyuncakların dünyasına yolculuk

Okulların tatile girdiği 18 Ocak'tan, 3 Şubat tarihine kadar karnesi ile gelen 15 bin 601 öğrenci, Anadolu Oyuncak Müzesi'ni Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün misafiri olarak ücretsiz ziyaret edebilme imkanı buldu. 13 binden fazla oyuncağın yer aldığı Anadolu Oyuncak Müzesi'ni ziyaret eden çocuklar, oyuncakların dünyasına keyifli bir yolculuk yaptılar.