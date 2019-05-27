Kepez Ramazan Sokağı'nın konuğu İbrahim Sadri oldu

Kepez Belediyesi'nin Dokumapark'ta açtığı Nostaljik Ramazan Sokağı'nın konuğu sunucu, televizyoncu, şair ve tiyatrocu İbrahim Sadri oldu.

Kepez Belediyesi'nin Nostaljik Ramazan Sokağı, ünlü şair İbrahim Sadri'nin şiirleri ile yankılandı. Dokumapark'taki Ramazan etkinliklerinde sahne alan ünlü şair İbrahim Sadri, şiir severlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde hayranlarıyla buluştu. Seslendirdiği şiirlerle gönüllere dokunan İbrahim Sadri, Antalyalılara keyifli bir akşam sundu. Vatandaşlara unutamayacakları bir şiir ziyafeti sunan İbrahim Sadri, performansı, şiirlerindeki duygu ve sesinin tınısı ile vatandaşlardan tam not aldı. Programın ardından vatandaşlar tarafından yoğun alkış alan ünlü şair, hayranları ile bol bol fotoğraf çektirerek, sohbet etti.