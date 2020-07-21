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Kepez Sağlık Merkezi ruhsat belgesini aldı

Kepez Belediyesi’ne bağlı olarak 2017 yılından bu yana hizmet veren Sağlık Merkezi, geçtiğimiz 7 Haziran’da Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, ‘Kepez Belediyesi Tıp Merkezi’ olarak ruhsatlandırıldı.

Kepez Belediyesi'ne bağlı olarak 2017 yılından bu yana hizmet veren Sağlık Merkezi, geçtiğimiz 7 Haziran'da Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, ‘Kepez Belediyesi Tıp Merkezi' olarak ruhsatlandırıldı.


İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü ziyaret ederek, belgesini takdim etti.


Kepez Belediyesi Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları alanında poliklinik hizmetleri veriliyor. Ayrıca 6 ünite bulunan ağız ve diş sağlığı poliklinikleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti, görüntüleme hizmetleri, evde sağlık hizmetleri ve kanser erken teşhis tarama alanlarında da hizmet veriyor.

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