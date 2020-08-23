Kepez Santral 'de çalışmalar sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez-Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nde geri kalan diğer dairelerin de kısa sürede tamamlanması için çalışmalar devam ediyor. Başkan Muhittin Böcek'in, E Parselde bulunan dairelerin en kısa sürede teslim edileceğinin müjdesini vermesinin ardından yüklenici firma inşaat çalışmalarını sürdürürken, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de E parsele ulaşımı sağlayacak yolun yapımını gerçekleştiriyor.

Asfalt öncesi dolgu çalışması

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri proje alanı içesinde teslim edilen A Parseldeki bloklarla teslim edilecek E Parsellerdeki bloklar arasındaki yolda hummalı bir çalışma yürütüyor. Ekipler, iki şeritten oluşan gidiş dönüş 570 metre uzunluğundaki yolun sıcak asfalt öncesi dolgu çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 2 bin 400 ton sıcak asfalt, 2770 metre bordür, 1311 metrekare parke imalatı gerçekleştirilecek.