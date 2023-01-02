Kepez sınırları içinde araç kiralama kuruluşlarına ‘İdari büro ruhsatı' verilebilecek.

Kepez Belediyesi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın güç birliğiyle, araç kiralama sektörünün kanayan yarısı haline gelen ruhsat sorunu çözüldü. Bundan böyle Kepez Belediyesi sınırları içerisinde araç kiralama kuruluşlarına ‘idari büro ruhsatı' verilebilecek.

Turizmin önemli bir parçası olan araç kiralama sektörünün yüzünü güldürecek müjdeyi, kepez belediye başkanı hakan tütüncü ve ATSO başkanı ali bahar verdi. kepez belediyesi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın güç birliğiyle, araç kiralama sektörünün büyük çıkmazı olan ruhsat sorunu çözüldü. ATSO Başkanı Ali Bahar, beraberindeki heyetle Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü ziyaret ederek, sorunun ivedilikle çözülmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. araç kiralama sektörünün farklı sorunlarının da ele alındığı buluşmaya, ATSO Başkan Yardımcısı Fatih Kabadayı, ATSO meclis üyeleri Ziya Özden Tezgel, Cafer Yüce, Araç Kiralama Kuruluşları Derneği (AKKDER) Başkanı Çiğdem Koşan ve Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir sorunun daha birlikte ve beraberce çözümlenmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Turizme değer katan bir sektör"

Araç kiralama sektörünün ruhsata ve çalışma koşullarına ilişkin bir takım talepleri olduğunu bildiren Başkan Tütüncü, “o taleplerin çözümüne ilişkin bir araya geldik. araç kiralama sektörü, turistik bir şehir olması sebebiyle Antalya'ya çok değer katan, Antalya ekonomisine de artı değerler ekleyen sektörlerin başında geliyor. turizmin destekleyici sektörlerinden birisi. Onların bir takım mevzuatlardan kaynaklı aşılması gereken talepleri vardı. onları ortak akıl zeminiyle Çözümcül bir belediyecilik anlayışıyla hep birlikte bugün çözmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"Birlikte bir meseleyi daha çözdük"

Geçtiğimiz hafta itibariyle belediyenin önemli bir karar aldığına değinen Başkan Tütüncü, “Belediyemizin aldığı bir kararla normal ruhsat alınabilecek bir ticari işletmeye, açılabilecek bir dükkana, bir işyerine bundan böyle Kepez Belediyesi olarak, kolaylıkla araç kiralama işyeri ruhsatları verebilmekteyiz. Dolayısıyla birlikte ve beraberce bir meseleyi daha çözmüş olmanın, reel sektörün bir melesini daha ortadan kaldırmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bir tarafta Antalya ticaret odamız, bir tarafta belediyemiz ne güzel el ele veriyorlar, gönül gönüle veriyorlar ve kazananda reel sektörümüz, şehrimizin ekonomisi oluyor. doğrudan kazanan hemşehrilerimiz oluyor. Bundan dolayı mutlu olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Antalya'ya yepyeni ufuklar çizeceğiz

“Ele ele vererek, gönül gönüle vererek, Antalya'nın en önemli meseleleri ile alakalı çözümleri de üreteceğiz.” diyerek, sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, “Antalya'ya yepyeni ufuklar çizeceğiz. Elimizdeki imkanları maksimum kullanarak yeni projeler yapacağız. Bu şehre nice güzel güneşler doğacak, nice güzel baharları getireceğiz. Bugün sektör temsilcisi arkadaşlarla bunun mutluluğunu taşıdığımız bir an oldu. Güzel bir enerjiyle güne başladık. Bu güzel enerjiyle yolumuza, yolculuğumuza devam edeceğiz. Gerek araç kiralama sektörü, gerek Antalya ekonomisine değer katan bütün sektörlerimizin belediyemiz nezdinde çok çok önemli bir kıymeti olduğunu, her zaman yanlarında olduğumuzu, emirlerinde olduğumuzu, varlık sebebimizin zaten bu olduğunu da özellikle ifade etmek isterim. “dedi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “2023 hepimize güzellikler getirsin, mutluluklar getirsin, yepyeni ufuklar, vizyonlar, yepyeni projeler getirsin” diyerek, yeni yıl dilekleriyle sözlerini tamamladı.

“Çok hızlı çözüm getirdiniz”

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Başkanı Ali Bahar'da, araç kiralama sektörünün sorununun kısa sürede çözümlenmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. ATSO çatısı altında 49 meslek komitesi olduğunu, bu ziyareti de ‘Araç Kiralama Komitesi' ile beraber gerçekleştirdiklerini bildirdi. ATSO'nun 49 meslek komitesine yönelik çalışmalar gerçekleştireceklerine değinerek sözlerini sürdüren Başkan Bahar, “Komitelerimizin sorunlarını çözeceğimiz çalışmalarımız olacak. Buda onlardan bir tanesi… Kepez Belediyemizin çok hızlı olduğunu biliyoruz. Hakan Başkanımızın, çok pratik çözümler getirdiğini, hem toplumu rahatlatmak, hem iş hayatını rahatlatmak için neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Buda onlardan bir tanesi oldu. Araç kiralama sektörümüze işletme ruhsatlarının verilmesi konusunda çok hızlı çözüm getirdik. Dolayısıyla bu anlamda kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Komitemiz bu konuda çalışıyor. Komitemiz çalışıp, bizim önümüze mutfaktan bir şeyler getirmese bizler buralara taşıyamayız. Komitenin hakkını yiyemeyiz. Komite çok iyi çalışıyor. Bundan sonra da işleten sıfatı konusunu çözmeye çalışacağız, oda gerçekten büyük bir problem. Dolayısıyla bir sorunu daha çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Diğer 48 komitemize de bu büyüteçle yaklaşacağız.” dedi.