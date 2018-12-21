Kepez, tecrübelerini ABÜ ile paylaşacak

Kepez Belediyesi ile Antalya Bilim Üniversitesi (ABÜ) arasında imzalanan ‘Eğitimsel İşbirliği' protokolüyle, belediyenin pratik tecrübesi akademik ortamlarda paylaşılacak

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Eğitimsel İşbirliği Protokolü imzaladı. Belediyenin sahadaki pratik tecrübeleri ile üniversitenin akademik tecrübesinin paylaşılmasını hedefleyen protokol kapsamında, ortak araştırma faaliyetleri ve dersler, eğitim programları, seminerler, konferanslar, sergi ve organizasyon çalışmaları yürütülecek.

Teori ve pratik harmanlanacak

Doç. Dr. Abdurrahman Mohammed, Genel Koordinatör Ercan Mekteplioğlu, Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Sağdur, Kentsel Tasarım Müdürü Barış Soykam'ın da katıldığı tören, üniversitede geçekleşti. Kepez Belediyesi'nin tecrübelerinden yararlanmak istediklerini belirten Rektör Prof. Yüksek, Başkan Tütüncü ile ekibine teşekkür etti. Teori ile pratiğin birleştirilmesinin eğitim sürecinde çok önemli olduğunu belirten Başkan Tütüncü ise, Kepez Belediyesi'nin çok farklı branşlarda çalışmak durumunda olan, farklı sorunlarla ilgilenen bir belediye olduğunu söyledi.

Belediye ekibinin akademisyenlere tecrübelerini aktarmasını son derece sevindirici bulduğunu belirten Tütüncü, “Sizin akademik alanda önemli deneyimleriniz var. Bizim de uygulamadaki deneyimlerimizin birleştirilmesi, şehrimizin eğitim kurumları açısından değerli bir çaba. Zaten bugüne kadar belli bir seviyede devam eden ilişkilerimiz son derece faydalı neticeler ortaya koymuştu. Bu protokole imza atmak bizim için onur ve iftihar vesilesi” diye konuştu.