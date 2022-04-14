Kepez Tiyatrosundan Nalınlar oyunu

Kepez Belediye Tiyatrosu (KBT), Necati Cumalı'nın kaleme aldığı, Özge Efe'nin yönettiği köy komedisi olan ‘Nalınlar' adlı oyunu tiyatro severlerle buluşturmaya devam ediyor.

Türk Edebiyatının bir dönemine damgasını vuran ve Türk Dil Kurumu'nun ödülle şereflendirdiği Necati Cumalı'nın ölümsüz eseri, ‘Nalınlar' oyunu, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Kepez Belediye Tiyatrosu'nun(KBT), sahneye koyduğu köy komedisi oyunu her Cuma ve Cumartesi günü seyircisiyle buluşuyor. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda Osman ile Seher'in ‘Köyseyirlik' aşkını anlatıyor. Yönetmenliğini Özge Efe'nin yaptığı oyunda, Müzik Sonay Yener, Işık Mustafa Uçak, Dekor Tasarım Özge Efe, Reji Asistanlığı Batuhan Ünlü, Kostüm uygulaması Hıdır Doğan'a ait. Oyunda; Tuğberk Yaşasın, Cengiz Kaya, Derya Bütev, Emre Demiroğlu, Özge Efe, Demet Çetin, Beşer Ceylan ve Batuhan Ünlü rol aldı. Sahne dekorları Kepez Belediyesi'nin Ahşap İşleri Atölyesinde, dekorların uygulaması da Semih Güçlü tarafından yapıldı.