Kepez'de 09.09.19 yoğunluğu

Kepez'de evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 65 çift, 9 rakamının yan yana geldiği 09.09.2019 tarihinde nikah masasına oturdu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de bu özel günde nikahlarını kıydırmak isteyen çiftleri yalnız bırakmadı.

Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesi, 9.9.2019 tarihinde nikah kıydırmak isteyen çiftlerin akınına uğradı. Evlilik için aylar öncesinden evlendirme dairesinden gün alan çiftler, 9 rakamının yan yana geldiği 9.9.2019 tarihinde nikah salonlarını doldurdular. Evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 65 çift, nikah masasına oturdu. Normal günlerde 23-25 çiftin nikahı kıyılan Kepez Belediyesi Nikah Dairesi'nde bugün 65 çift evliliğe ilk adımını attı.

Mutlu çiftler, evlilik yıl dönümlerinin çok özel bir tarih olmasını istedikleri için bugünü tercih ettiklerini dile getirdiler. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de, nikah kıydırmak için bu özel günü bekleyen mutlu çiftleri yalnız bırakmadı. Gün boyu çiftlerin mutluluğuna ortak olan ve nikahları kendi kıyan Başkan Tütüncü, çiftlere mutluluklar dileyerek, “Bugünün tarih açısından özel bir gün olması nedeniyle çiftlerimizin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Çiftlerimiz için özel olan bugünlerinde onların yanında olalım istedik. Tüm çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.