Kepez'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni

Kepez Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82'nci yılında saygı ve minnetle andı.

Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Kepez'de saygıyla anıldı. Kepez Belediyesi bahçesinde gerçekleştirilen ‘10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'ne Başkan Hakan Tütüncü, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı. Büyük Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Kepez Belediyesi Zabıta ekiplerinin araçlarının sirenlerinin çalmasıyla başlayan anma töreninde bayraklar yarıya indirildi. Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

“Cumhuriyetimizin kurucusu”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yılında rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 10 Kasım tarihi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini, mücadele ruhunu ve eserlerini anlama konusunda bizler için önemli bir fırsat niteliğinde olup, bugünlerde ortaya çıkan bağımsızlık mücadelemizin ruhu, Cumhuriyetimizin ilelebet yaşaması ve hedeflerine ulaşmasında bizlere güç vermektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımızın uğruna şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.