Kepez'de 13 bin 300 metrekare alanda asfalt çalışması

Kepez Belediyesi, Çankaya Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez Caddesi'nde asfalt ve kaldırım çalışması gerçekleştirdi.

Kepez Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez Caddesi'nde uzunluğu 700 metre, eni 19 metre olmak üzere 13 bin 300 metre kare alanda sıcak asfalt çalışması başlattı. Sıcak asfalt çalışmasıyla caddeye 700 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde, çift taraflı olmak üzere toplam 2 bin 800 metre kare kaldırım çalışması yapıldı. Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez Caddesi'ne toplamda 2 bin ton asfalt döküldü.