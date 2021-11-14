Kepez'de 155 anne ilk yardım sertifikası aldı

Annelere yönelik düzenlenen ‘İlk Yardım Eğitimi' kursunun sertifika törenine katılan ve 155 anneye belgelerini teslim eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kazaların yüzde 25'inin evlerde gerçekleştiğini belirterek, kursa katılan tüm anneleri kutladı.

Kepez Belediyesi'nin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle annelere yönelik ücretsiz olarak düzenlediği ‘İlk Yardım Eğitimi' kursuna katılan annelere sertifikaları verildi. Kepez Belediyesi meclis salonunda düzenlenen sertifika törenine Başkan Hakan Tütüncü, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hudai Vural ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Özcan Akbulut ve kursiyerler katıldı. Sertifika töreninde konuşan Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hudai Vural, Kepez Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki sıkı iş birliğiyle Kepez'i değiştirme, dönüştürme gayretlerinin devam ettiğini söyledi. İlk yardım kursunun da Kepez'i değiştirme ve dönüştürme çalışmalarının bir parçası olduğunu belirten Vural, “Sanatta, sporda, bilgide her alanda eğitimi kapsayan bütün alanlarda diğer ilçelerle kıyaslandığında kıyas kabul etmeyecek bir sürat ve hızla ilçemizin değiştiğini ve dönüştüğünü kent kültürünü biraz daha oturttuğunu görüyoruz” dedi

“155 anneye sertifika”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, kazaların yüzde 25'inin evlerde gerçekleştiğini belirterek, ilk yardım eğitimi alan tüm anneleri kutladı. Kursu başarıyla tamamlayan 155 anneye sertifikalarını verecek olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Tütüncü, “Bu müthiş bir şey “ dedi. Belediye olarak toplumun huzur ve mutluluğu için çalıştıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Bu toplumun temelini de hanımefendiler oluşturuyor. Kadın eştir, kadın kardeştir, kadın annedir. İşte bunun için hanımefendiler çok kıymetlidir. Kadınlar mutlu olursa aile mutlu olur. Kadın kendini güvende hissederse, nesil kendini güvende hisseder. Kadın sağlıklıysa toplum sağlıklıdır. Kadının ruh sağlığı yerindeyse toplumun ruh sağlığı yerindedir. Kadınların her sorunu da devletin sorunudur. Biz bu yolculuğa başlarken hayalimiz, kadınları mutlu bir şehir inşa edebilmekti. Önceliğimiz kadınlar, ikici sırada da çocukları ve gençleri mutlu bir şehir meydana getirelim istedik. Biz hep bunun için çalıştık. “diye konuştu.

“Kadınlar AKMEK çatısı altında çok mutlu”

Kepez'de kadınlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Tütüncü, göreve geldiğinde bugün binlerce kadına meslek eğitim ve yetiştirme kursları veren AKMEK'lerin olmadığını vurguladı. Tütüncü, “İlk olarak Sakarya AKMEK Şubesini açtık ve kısa süre sonrada yeni şubeler geldi. AKMEK'ler kadınların sosyalleşe bildikleri bir mekan oldu. Kepez'in 2009'u ile bugünü kıyaslandığında beyazla siyah kadar fark var. 2009'un Kepez'in de hanımefendilerin sosyalleşe bildikleri bir yer yoktu. Biz hanımefendileri evlerinden çıkartıp sosyal hayatın tamda merkezine yerleştirdik. AKMEK'teki hanımlar sadece sanat ve meslek öğrenmediler. AKMEK'teki kurslara dahil olup, sonrasında başarı hikayeleri yazan çok kardeşimiz oldu. Kendilerine ait moda evleri açan ve şimdi çok iyi para kazanan hanımlarımız oldu. İğne oyası yapmasını öğrenerek, dünyanın dört bir tarafına iğne oyası satan kardeşlerimiz var. AKMEK kurslarımız ile kalpleri, gönülleri birleştiriyoruz. AKMEK'te hayatında ilk defa Antalya dışına çıkanları, Antalya'da hayatta ilk defa deniz görenleri gördük. Kepez'in hanımları AKMEK'in çatısı altında mutlu oldular. Sosyalleştiler, sanat öğrendiler, Türkiye'yi gezdiler, kültür sanatla ilgilendiler “dedi.

Başkan Tütüncü, konuşmasının ardından ilk yardım eğitimine katılan 155 anneye sertifikalarını takdim etti.