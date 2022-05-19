Kepez'de 19 Mayıs Futbol Şenliği

Kepez Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen futbol şenliğine katılan 250 futbolcu çocuk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı eğlenerek kutladı.

Kepez Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, futbol eğitimleri veren Teomanpaşa ile Çamlıbel Halk Eğitim Merkezleri bir araya gelerek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Futbol Şenliği düzenledi. Kuzeyyaka Futbol Sahası'nda 16-18 Mayıs'da yapılan şenlikte 2013 ile 2012 doğumlular ve 2010 ile 2011 doğumlu futbol öğrencileri, aralarında 70'e yakın maç yaptı. Kepez'in dört bir yanındaki 16 takım, yarımşar saatlik karşılaşmalarda futbol deneyimi kazandı.

“Kızlar erkeklere kafa tuttu”

Toplam 250 futbolcunun oluşturduğu takımların arasındaki Kepez İmam Hatip Ortaokulu ile Gülgün Nihat Ömür Ortaokulu'nun kız futbol takımları, yeterince hemcinsi olmayınca erkek takımlarla maçlar yaptı. Erkek rakipleriyle kıyasıya mücadele edebilen kızlar, seyircilerden de alkış aldı.

“Önemli olan eğlenmeleri”

Şenliğin sonunda Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yüksel Dorul ile Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Ethem Çarkcı, tüm futbolculara birer madalya takarak bayramlarını kutladı. Bu organizasyonu özellikle bir futbol turnuvası olarak sunmadıklarını belirten Dorul, ''Önemli olan centilmence oynamaları, birbiriyle kaynaşıp dostluk oluştururken, deneyim kazanarak eğlenmeleriydi'' dedi.