Kepez'de 29 Ekim ‘tenis' turnuvası

Cumhuriyetin 98'inci yıldönümü nedeniyle tenis dalında Cumhuriyet Kupası düzenleyen Kepez Belediyesi Spor Kulübü, 9 ile 40 yaş üstü tenisçilerden başvuru topluyor.

Kulüp binası önündeki 4 kortta yapılacak turnuva, 29 Ekim'de başlayacak ve 1 Kasım'da sona erecek. Turnuva kategorileri büyük erkeklerden 40 yaş altı ve 40 yaş üstü, büyük kadınlarda 35 yaş altı ve 35 yaş üstü, genç erkek ve kızlarda 14 ile 17 yaş arası, yıldız erkekler ve kızlarda ise 9 ile 13 yaş arası sporcular katılabilecek.

Her kesimden Antalyalılara tenis sporunu sevdirmeyi hedeflenerek başlatılan turnuva başvuruları Kepez Belediyesi Spor Kulübü binasında yapılacak. Antalya'nın en eski tenis eğitmenlerinden olan Sedat Belen'in yöneteceği turnuvayı gelenekselleştirmek istediklerini belirten tenis şube sorumlusu İbrahim Saraçoğlu, “Antalya'nın en iyi tenis kortlarından birine sahibiz. Herkesin bu olanaklardan faydalanmasını istiyoruz” dedi.