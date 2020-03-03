Kepez'de 3-0'lık galibiyet sevinci

Fatih Spor Salonunda gerçekleşen karşılaşmada Kepez Belediyespor Voleybol Midi A Takımı, üstün bir performans sergiledi. Zorlu geçen müsabakada Kepez Belediyespor Voleybol Midi A Takımı, rakibi Akdeniz Bilgi Midi D takımını yenerek, sahadan 3-0'lık skorla ayrıldı. Sporcularını elde ettikleri başarıdan dolayı kutlayan Kepez Belediyespor Kulübü Alt Yapı Antrenörü Emrah Soysal, centilmence bir mücadele olduğunu söyledi.