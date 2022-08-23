Kepez'de 3 mahalleye, 3 kütüphane

Cumhuriyetin 100. yılına vaat ettiği 16 kütüphane hedefini birer birer gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 3 mahalleye, 3 kütüphane kazandırılacağını müjdeledi. Kütüphane müjdesini Özgürlük Mahallesindeki belediyeye ait binayı gezerken veren Başkan Tütüncü, kütüphanelerin Yükseliş, Özgürlük ve Altınova Mahallelerine yapılacağını belirtti.

Özgürlük Mahallesinde içerisinde Nasreddin Hoca Gündüz Bakım Evi ve Kreşi'nin bulunduğu belediyeye ait binanın kütüphaneye dönüştürülecek bölümlerini inceleyen ve bir açıklama yapan Başkan Tütüncü, “Kepez'in kütüphaneleri çok rağbet gördü. Özellikle ders çalışma konusunda öğrencilerimiz, gençlerimiz bu ortamları çok fazla değerlendiriyorlar. Birlikte ve beraberce ders çalışabilecekleri, gurup çalışması yapabilecek ortamların sayısını artırmak, öğrencilerimizin kütüphane taleplerini yerine getirmek anlamında bizde yeni yeni çalışmalar yapıyoruz. İki mahallemize iki yeni kütüphane daha geliyor. Dokuma bölgesindeki Yükseliş Mahallesi ve Özgürlük Mahallesi Dokuma bölgesindeki kardeşlerimiz için son derece özel bir yer olacak” dedi.

"2023'e 16 kütüphane"

Altınova'ya da bir kütüphane yapılacağını müjdeleyen Başkan Tütüncü, “Buda demek oluyor ki, Kepez'e 3 tane yeni kütüphane geliyor. Bu kütüphanelerimiz 2022-2023 planlamasına aldık. 2022'de başlıyoruz ve 2023'te hizmete almış olacağız. Altı çizilmesi gereken en önemli husus; Kepez'in 16 kütüphane hedefi vardı. Kepez'in bu yürüyüşü, bu hızı, bu çalışması 16 kütüphanenin fevkinde bir netice getirecek. Tabiki kitaba, öğrenmeye, çocuklara, gençlere, gelecek kuşaklara yapılan yatırımlar en güzel yatırımlardır” diye konuştu.