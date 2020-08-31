Kepez'de 38 bin 925 dezenfekte işlemi yapıldı

Mobil dezenfekte ekipleri tarafından kamu kurumları, kuaför, berber, güzellik salonları, kıraathane, sürücü kursları, taksi durakları, ticari taksiler, camiler gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Ekipler bugüne kadar 7 bin 173 kez kamu kurumlarını, 15 bin 458 kez iş yerlerini, 14 bin 518 kez taksileri ve diğer alanlar olmak üzere toplamda 38 bin 925 dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Sağlık çalışanlarına maske ve dezenfektan

Sağlık Bakanlığı'nın verdiği yetkiyle, Belediye Sağlık Merkezi Laboratuvarı'nda uzman biyolog, laborant ve eczacılar eşliğinde kendi dezenfektanını üreten Kepez Belediyesi, dezenfektan ve maskeleri de sağlık çalışanlarına ulaştırdı.