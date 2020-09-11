Kepez'de 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi genişletiliyor

Kepez Belediyesi, Ünsal, Santral ve Kepezaltı mahallelerini şehir merkezine bağlayan 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'ni genişletiyor. Bisiklet yolunun da yapılacağı caddenin şerit sayısı 2'den 4'e çıkarılıyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde, Antalya'nın düşman işgalinden kurtuluş tarihi 5 Temmuz isminin verildiği cadde, çevresindeki fabrikaya, cezaevine ve kentsel dönüşüm projesinin uygulandığı mahallelere ulaşım sağlaması bakımından büyük önem taşıyor.

Şehir merkezine ve çevre illere ulaşımı sağlayan Antalya Bulvarı'na bağlanan 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi, kentsel dönüşüm projesi nedeniyle bölgenin nüfusunun artacağı dikkate alınarak genişletiliyor. Tüm alt yapısı yenilenecek olan caddenin gidiş ve geliş 2 olan şerit sayısı 4'e çıkarılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü, ulaşımın aksamaması için yol genişletme çalışmasını bölümler halinde yapıyor.

5 Temmuz Kurtuluş Caddesi sil baştan yenileniyor

Fen işleri ekipleri, caddenin cezaevi ile fabrika tarafındaki bölümünün hizmet veremez hale gelen asfaltını, freze iş makinesiyle kazıdı. Daha sonra tesviyesi yapılan yola, asfalta hazırlık için filler dolgu malzemesi döküldü. Bu işlemden sonra yola geçici olarak sathi asfalt döküldü. Yolun alt yapısının sağlam hale gelmesinden sonra ise cadde sıcak asfaltla kaplanacak.

Trafiğin sathi asfaltla kaplanan bölümden sağlanmasından sonra caddenin Kepezaltı Mahallesi'ndeki bölümünde genişletme çalışmasına başlanılacak. Antalya Bulvarı ve Mustafa Haşmet Kavşağı arasındaki bin 356 metre uzunluğunda cadde, sıcak asfaltının dökülmesinden sonra kaldırımı, bisiklet yolu, peyzajı ve gece aydınlatması ve yol aksesuarları çalışmaları yapılacak.

Tütüncü, ‘bin kilometreden fazla yol açtık'

Bu çalışmaların tamamlanmasıyla 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi, bölgesindeki modern mahallelere uygun şekilde 35 metre genişliğinde konforlu ve kaliteli bir bulvar haline gelecek. Geçtiğimiz günlerde yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Hakan Tütüncü, yaptığı açıklamada 12 yılda bin kilometreden fazla yol açtıklarını hatırlattı. Açtıkları yeni yolların hem Kepez'e değer kazandırdığını hem de şehrin ulaşımını rahatlattığını belirten Başkan Tütüncü, ilçeye değer kazandıran, ulaşımı rahatlatan yollar inşa etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

“Cadde, Batı Çevre Yolu'na bağlanacak”

Tütüncü, 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'nin, Kepez Belediyesi tarafından 2000'li yılların başında açıldığına dikkat çekerek, “ Açıldığı zaman bölgedeki Ünsal, Santral ve Kepezaltı mahallelerinde yoğun bir gecekondu yapılaşması vardı. Dönemimizde mülkiyet sorunlarını çözmemiz, kat artışı imkanı getirmemiz ile yol ve yeşil alan çalışmalarımız neticesinde Ünsal'ı modern bir şehir görünümüne kavuşturduk. Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projesiyle de Santral ve Kepezaltı'ndaki gecekonduların yerini modern konutlar aldı. Bölgedeki şehirleşmeyi, nüfus artışını dikkate alarak 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'ni sil baştan yeniden yapıyoruz. 2 olan şerit sayısını 4'e çıkarıyoruz. Bisiklet yoluyla da caddemizi sağlıklı bir yol haline getiriyoruz. Devamında açacağımız yeni yollarla, caddeyi Batı Çevre Yolu'na bağlayacağız. Böylece cadde, şehir içi ulaşımının rahatlamasına da katkı sağlayacak. Yeni yollarla şehrimize değer kazandırmaya, hemşehrilerimize konforlu yol hizmeti sunmaya devam edeceğiz.” dedi.