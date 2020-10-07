Kepez'de 50 bin 252 dezenfekte işlemi yapıldı

Kepez Belediyesi'nin ilçe sakinlerine daha sağlıklı ve güvenli bir ortam sunabilmek için kurduğu Mobil Dezenfekte TİMİ, her gün yüzlerce kişiye dezenfekte hizmeti sunuyor. Mobil Dezenfekte ekipleri, 8 aylık süreçte 9 bin 49 kez kamu kurumlarını, 19 bin 861 kez iş yerlerini, 18 bin 768 araç ve diğer alanlar olmak üzere toplamda 50 bin 252 dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Kepez Belediyesi'nin Sağlık İşleri Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi bünyesinde kurulan 16 kişilik Mobil Dezenfekte TİMİ, pandeminin başladığı ilk gün itibaren çalışmalarını sürdürdü. İlçe sınırlarında bulunan kamu binaları, muhtarlık, eczaneler, aile sağlığı merkezleri, berberler, kuaförler, güzellik salonları, ticari taksi durakları ve araçları, okullar, talep doğrultusunda özel mülkler, siteler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu her alan Kepez Belediyesi'nin dezenfekte ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.