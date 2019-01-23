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Kepez'de 60 mahallede 9 bin 945 kişiye göz taraması yapıldı.

Kepez Belediyesi’nin 2017 kasım ayında mahallelerde başlattığı ücretsiz göz sağlığı taraması hizmetinden bugüne kadar 60 mahallede 9 bin 945 kişi yararlandı.

Kepez Belediyesi'nin 2017 kasım ayında mahallelerde başlattığı ücretsiz göz sağlığı taraması hizmetinden bugüne kadar 60 mahallede 9 bin 945 kişi yararlandı.


Kepez Belediyesi, mahallelerde sürdürdüğü göz sağlığı taramaları ile binlerce kişiye ulaşıyor. Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün sağlık tırı mahalle mahalle gezerek, vatandaşlara sağlık taraması hizmeti sunuyor. Özellikle şehir merkezinden uzak, köyden mahalleye dönüşen dezavantajlı noktalara ulaştırılan sağlık hizmeti ile vatandaşa erken teşhis ve tedavi için çözüm yolları sunuluyor.



60 mahallede 9 bin 945 kişiye ulaşıldı


Kepez Belediyesi'nin 2017 kasım ayında mahallelerde başlattığı ücretsiz göz sağlığı taraması hizmetinden bugüne kadar 9 bin 945 kişi yararlandı. 60 mahallede gerçekleştirilen ücretsiz göz sağlığı taramalarında bin 637 kişide de göz sağlığı problemi tespit edildi. Salı ve perşembe günleri ilçenin farklı mahallelerinde gerçekleştirilen ücretsiz göz sağlığı taramalarının yanı sıra pazartesi ve çarşamba günleri de Belediye Sağlık Merkezi'nin (BSM) göz polikliniğinde ücretsiz göz muayenesi ve ücretsiz gözlük hizmeti veriliyor.

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