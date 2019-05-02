Kepez'de 68 mahalleye bahar temizliği

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 68 mahallede yürütülmesi planlanan bahar temizliği startını Dokuma bölgesindeki Zafer Mahallesi'nden verdi.

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki 68 mahallenin cadde, sokak ve bulvarlarında bahar temizliğine başladı. Başkan Hakan Tütüncü, 68 mahallede yürütülmesi planlanan bahar temizliği startını Dokuma bölgesindeki Zafer Mahallesi'nden verdi.Bahar temizliğinde su arazözü, süpürge araçları, ravo süpürge ile cadde ve sokaklar tek tek ilaçlı ve deterjanlı sularla yıkanıyor.

Temizlik çalışmaları başlamadan önce cadde, sokak ve bulvarların temizliğini sağlayacak olan belediye çalışanları ile tek tek tokalaşan Başkan Tütüncü, yürütecekleri çalışmadan dolayı teşekkür etti.

Kepez'in sokakları yıkanıyor

Doğanın uyandığını, ağaçların yeşillendiğini, çevrenin bambaşka bir güzelliğe büründüğünü belirten Hakan Tütüncü, “Doğanın bahar ayındaki bu güzelliğine cadde ve sokaklarımızı güzel bir temizleyerek katkıda bulunalım istedik. Belediyemizin temizlik ekipleri, çevre sağlık ekipleri yine aynı şekilde park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri Kepez'in bütün sokaklarını temizlemeye başladılar. El birliği ile şehrimizi mis gibi bir bahara hazırlıyoruz. Kepez'in bütün cadde ve sokaklarını ilaçlı, deterjanlı sularla yıkıyoruz ve temizliyoruz. “ dedi.

Tütüncü, Kepez'in 68 mahallesinde yürütülecek olan bahar temizliğinin trafiğin az olduğu bölgelerde gündüz, bazı bölgelerde de akşam yapılacağını ve çalışmalar sırasında trafiğin aksatılmayacağını sözlerine ekledi.