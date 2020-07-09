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Kepez'de açık havada sosyal mesafeli nikah töreni

Kepez Belediyesi, Korona virüs tedbirleri nedeniyle çiftlerin nikah merasimlerini sosyal mesafe kurallarına uygun olarak açık havada gerçekleştiriyor.

Başkan Hakan Tütüncü'de sosyal mesafeli nikah merasimlerine katılarak, hem çiftlerin nikahlarını kıyıyor, hem de mutluluklarına ortak oluyor.


Kepez Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan, ‘Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler' konulu genelge kapsamında, nikah salonlarında gerekli tedbirleri uygulayarak çiftlerin nikah akitlerini gerçekleştiriyor. Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesi'ndeki nikahlar, maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapılıyor. Maskesiz kimsenin alınmadığı nikah merasimlerinde, girişte ellerin dezenfekte edilmesi sağlanarak, ateşler ölçülüyor.


Zemine yapıştırılan ‘Sağlığınız için mesafenizi koruyunuz' uyarı yazılarıyla da nikah memuru, gelin ve damat, şahitler arasında sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlanıyor. Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde, genel kullanım alanları da sürekli dezenfekte edilirken, nikahlar ise açık havada kıyılıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de, sosyal mesafeli nikah merasimlerine katılarak çiftlerin mutluluklarına ortak oluyor.

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