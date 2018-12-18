Kepez'de amatör denizcilik eğitimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın talimatlarıyla ülke genelinde başlatılan ‘Hedef 2023 Bir Milyon Amatör Denizci Projesi'ne Kepez Belediyesi de destek verdi.

Ülke genelinde 2023'e kadar 1 milyon vatandaşa denizcilik kültürünü aşılamayı amaçlayan proje kapsamında, Antalya Liman Başkanlığı ile Kepez Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle amatör denizcilik eğitimi düzenlendi. Kepez Belediyesi meclis salonunda 2 ayrı oturumda gerçekleştirilen eğitimlere 154 belediye personeli katıldı. Eğitim seminerinin açılış konuşmasını yapan Kepez Belediyesi Başkan Vekili Serhat Demir, denize kıyısı olmayan Kepez'de denizciliğe meraklı bu kadar kişinin olmasını memnuniyet verici olarak niteledi.

Hedef; 1 milyon denizci

Antalya Liman Başkanı Erdoğan Bayram da Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olmasına rağmen ülkemizde amatör denizcilik belgesine sahip 210 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2023 vizyon projelerinden biri olan Amatör Denizci eğitim ve belgelendirmede hedefi; 1 milyona çıkarttıklarını belirten Bayram, “Buradaki hedefimiz insanların yüzünü denize çevirerek, ufkun ötesini görmelerini sağlamak. 1929 yılında Atatürk'ün sözlerinde ifade etmiş olduğu ‘Denizci Millet, Denizci Ülke' sloganından yola çıktık. Her ne kadar Kepez'de deniz olmasa da Antalya bu kadar güzel kıyılara sahip bir kent. Amatör denizci sayısını ve insanların denizciliğe bakış açısını değiştirmek amacıyla bu eğitimleri ve sınavları yapıyoruz” dedi.

Amatör denizci belgesi

Kepez Belediyesi meclis salonunda 2 oturumda gerçekleştirilen eğitimleri Denizcilik Server Mühendisi Zafer Akyol verdi. Akyol, kursiyerlere tekne kısımları ve yönleri, gemi manevrası, pusula, seyir ve denizcilik terimlerini anlattı. Eğitimlerin ardından, düzenlenen sınavda başarılı olan kursiyerler Amatör Denizcilik Belgesi almaya hak kazandılar. Amatör Denizcilik Belgesi, 24 metreye kadar özel tekne kullanabilme hakkı sağlıyor.