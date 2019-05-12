Kepez'de Anneler Günü'ne özel sergi

Antalya Kepez Meslek Edindirme Kursları(AKMEK), kursiyerleri tarafından ‘Anneler Günü'ne özel hazırlanan ‘Adı Anne Olan Dünya'nın en güzel Melekleri' konulu resim sergisi Dokuma Modern Sanatlar Galerisi'nde açıldı.

Kepez Belediyesi'nin ücretsiz meslek edindirme birimi olan Antalya Kepez Meslek Edindirme Kursları(AKMEK), anneler gününe özel sergi açtı. Dokuma Modern Sanatlar Galerisi'ndeki ‘Adı Anne Olan Dünya'nın en güzel Melekleri' konulu resim sergisinin açılışına Azize Kahraman Halk Eğitim Müdürü Kenan Yavuz, Konyaaltı Halk Eğitim Müdürü Mukaddes Birşen, Çamlıbel Halk Eğitim Müdürü İbrahim Ethem Çarkçı, AKMEK Koordinatörü Canan Gököz, Kepez Belediyesi meclis üyeleri ve sanatseverler katıldı.

AKMEK kursiyerlerinin 80 adet tablosunda anne ve çocuk sevgisi kavramları tuvallere vurulan fırça darbeleri ile anlatıldı. Kadınların duygularının tuvallere yansıtıldığı resim sergisi 15 Haziran'a kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek.