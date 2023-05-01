Kepez'de aşı haftası etkinliği

Kepez Sağlık Merkezi'nde 24-30 Nisan Aşı Haftası dolayısıyla sağlıklı yaşamın korunmasında ve hastalıkların önlenmesinde aşılamanın önemi ve farkındalığını artırmak için etkinlik düzenlendi.

Kepez Belediyesi, Aile Hekimleri Derneği (ANTAHED) ve İl Sağlık Müdürlüğü ortak koordinasyonunda 24-30 Nisan Aşı Haftası dolayısıyla etkin bir çalışma gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nde 26-27 Nisan tarihlerinde 2 gün boyunca sürdürülen çalışmada, ebeveynler aşı konusunda bilgilendirilirken, çocuklar da boyama ve resim çalışmasıyla etkinliğe dahil edildi.

Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı etkinlikte, “Aşı Bireysel Haktır Ortak Sorumluluktur” vurgusu yapıldı. Aşı Haftası dolayısıyla etkinliğe katılan çocuklara balon, kalem ve defter hediye edildi. Aşı Haftası dolayısıyla Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; “İnsanlık tarihinde en büyük salgınlara ve ölümlere yol açan pek çok hastalık günümüzde aşılamanın bir zaferi ve aşının gücü olarak artık görülmemektedir. Örneğin çiçek hastalığı 1977 yılından itibaren aşılama sayesinde tamamen yok edilmiştir. Kızamık vakalarının sayısında aşının uygulanmaya başlanmasından itibaren yüzde 30 oranında azalmıştır” ifadesine yer verildi.