Kepez'de Ata tohumları fidana dönüşüyor

Kepez Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün bahçe bitkileri serası Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin geleneksel tarım yöntemiyle elde ettikleri ata tohumlarıyla buluştu.

Kepez Belediyesi, Anadolu topraklarında yetiştirilen ürünlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışıyor. Kepez Belediyesi, Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin geleneksel tarım yöntemleri kullanılarak okul bahçesindeki ekimden elde ettikleri ata tohumlarının ülke tarımına katkı sağlaması için ortak bir projeye imza attı. Öğrencilerin elde ettiği çeşitli kışlık sebzelere ait ata tohumları ilk etapta ocak ayında DokumaPark'a ekildi. Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin büyük bir titizlikle elde ettikleri yazlık sebze tohumları da toprağa atıldı. Ata tohumları, Kepez Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün bahçe bitkileri serasında hazırlanan özel alana öğrenciler tarafından ekildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün büyük önem verdiği ‘Ata Tohumları Projesi' kapsamında ekilen tohumlardan elde edilen fidanların ata tohumunu çoğaltma sözü veren Kepezlilerle paylaşılması planlanıyor. Kepez Belediyesi, Ata Tohumu Projesi'ni önce şehir düzeyinde, daha sonrada ulusal düzeyde bir projeye dönüştürmek için çalışmalar sürdürüyor.