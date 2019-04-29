Kepez'de atık yağlar kazandırıyor

Proje kapsamında atık yağı teslim eden vatandaşlara, her 6 litre yağ karşılığında 1 litre bulaşık deterjanı hediye ediliyor.

Kepez Belediyesi ve özel bir firma işbirliğiyle ilçede bulunan atık yağlar toplanarak, çevreci vatandaşlara da karşılığında 1 litre bulaşık deterjanı hediye ediliyor.

Bitkisel atık yağlar, Kepez'de 68 mahalle muhtarının desteği ile toplanıyor. Kepezliler ev ve iş yerlerindeki atık yağları bulundukları mahalle muhtarlığına teslim ederek, her 6 litre yağ karşılığında 1 litre bulaşık deterjanı kazanıyorlar.