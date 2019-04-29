İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kepez'de atık yağlar kazandırıyor

Kepez Belediyesi, evsel atık yağların geri dönüşüme kazandırılması için ilçede atık yağlardan oluşacak çevresel tehdidi avantaja çeviren yeni bir projeye imza atıldı.

Proje kapsamında atık yağı teslim eden vatandaşlara, her 6 litre yağ karşılığında 1 litre bulaşık deterjanı hediye ediliyor.


Kepez Belediyesi ve özel bir firma işbirliğiyle ilçede bulunan atık yağlar toplanarak, çevreci vatandaşlara da karşılığında 1 litre bulaşık deterjanı hediye ediliyor.


Bitkisel atık yağlar, Kepez'de 68 mahalle muhtarının desteği ile toplanıyor. Kepezliler ev ve iş yerlerindeki atık yağları bulundukları mahalle muhtarlığına teslim ederek, her 6 litre yağ karşılığında 1 litre bulaşık deterjanı kazanıyorlar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.