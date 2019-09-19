İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kepez'de BAL heyecanı

Bölgesel Amatör Lig’de heyecan başlıyor.

Bölgesel Amatör Lig'de heyecan başlıyor. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.Grup'ta mücadele edecek olan Kepez Belediyespor, yeni sezon ilk maçını Manavgat Belediyespor ile yapacak.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig(BAL) 7.Grup mücadelelerine sayılı günler kaldı. Kepez Belediyespor, ilk karşılaşmasını 22 Eylül Pazar günü deplasmanda Manavgat Belediyespor ile yapacak. Kepez Belediyespor, yeni sezonun ilk maçı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.Grup mücadelesinde geri sayımın başladığını belirten Teknik Direktör Şakir Filiz, Manavgat Belediyespor ile yapılacak bu ilk mücadeleden galibiyet ile dönmek istediklerini söyledi. Kepez Belediyespor ile Manavgat Belediyespor, 22 Eylül 2019 pazar günü Manavgat Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.