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Kepez'de bankamatikler dezenfekte ediliyor

Kepez Belediyesi, Korona virüs (Covıd-19) salgınına karşı aldığı önleyici tedbirler kapsamında ilçede bulunan bankamatikleri dezenfekte etti.


Kepez'de dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kepez Belediyesi Korona virüsle mücadele kapsamında belediyeye ait hizmet birimleri, pazar yerleri, iş yerleri, cadde ve sokaklardaki temizlik ve dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdürüyor. Çöp konteynerlerini de yıkayarak, dezenfekte eden Kepez Belediyesi, bir yandan da vatandaşların yoğun olarak kullandığı bankamatikleri de büyük bir titizlikle dezenfekte ediyor. Yeşilırmak Caddesi'ndeki tüm kamu ve özel bankalara ait bankamatikler de tek tek temizlenerek, ilaçlanarak, hijyenik hale getirildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Korona virüs salgınının ülkemizde görülmesiyle, ilçe genelinde çok ciddi önlemler aldıklarını, belediye ekiplerinin 7/24 görev başında olduğunu söyledi.

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