Kepez'de başarılı öğrenciler geziyle ödüllendirildi

Kepez Belediyesi, Abdülkadir Özkan İlkokulu'nun başarılı 30 öğrencisini, Kepez Macera Ormanı ile ödüllendirdi. Öğrenciler, gün boyu eğlenme ve ata binme fırsatı buldu.

Öğrencilerin derslere olan ilgisini arttırmak isteyen Kepez Belediyesi, başarılı öğrencilere ödül niteliğinde gezi imkanı sunuyor. Abdülkadir Özkan İlkokulunun 1. 2. 3. ve 4. sınıflarının en başarılı 30 öğrencisi de, Kepez Belediyesince düzenlenen ödül gezisine katıldı. Kepez Macera Ormanını öğretmenleri ve belediyenin yetkilileri eşliğinde gezen öğrenciler, yeşilliklerin arasında doyasıya oyun oynama imkanı buldu. Arkadaşları ve öğretmenleriyle güzel vakit geçiren öğrenciler, eğlenceye ‘At Çiftliği'nde ata binerek devam etti. Eğitmenler, ilk etapta öğrencilere ata biniş kuralları ile at üstünde nasıl durulması gerektiği hakkında bilgiler verdi. Ardından başlarına kask takılan çocuklar, güvenli bir şekilde ata bindirildi.

“Macera Ormanı'nda neler var?”

Kepez Macera Ormanında; çocuklar için eğlence amaçlı ip parkuru, zipline, tırmanma duvarı, iple atlama kulesi, yer oyunları, labirent, kaykay pistleri, süs havuzu, oturma yerleri, sosyal tesisler, paintball ve spor alanları bulunuyor.