Kepez'de doğal gazın ulaştığı mahalle sayısı 35'e yükseldi

Yatırım planı kapsamında Gazi, Güneş, Sütçüler, Duacı ve Göksu mahalleleri doğal gaz konforuyla buluşturulacak.

Geçmiş yıllarda mülkiyet sorunlarının çözülmesini talep eden Kepez İlçesi sakinleri, günümüzde ise Başkan Hakan Tütüncü'den mahallelerine doğal gaz konforunu getirmesini istiyor. Başkan Hakan Tütüncü de, mülkiyet ve imarla ilgili sorunlarını çözerek, modern konutların yapılmasının önünü açtığı mahalleleri doğal gaz konforuyla buluşturuyor. Antalya'da, ilk doğal gazın kullanıldığı merkez ilçe olan Kepez'de, doğal gazın ulaştığı mahalle sayısı 35 oldu. Son 14 yılda ilçede 128 bin konuta doğal gaz konforu getirildi.

Temiz enerji olan doğal gazın konforunu, şehirleşme sürecini yeni tamamlayan bölgelere de ulaştırmak isteyen Başkan Tütüncü, ilçedeki doğal gaz yatırımlarının planlanması amacıyla gaz dağıtım şirketi ile bir toplantı yaptı.

“2024'te 5 mahalleye doğal gaz”

Başkan Tütüncü, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Gaz dağıtım şirketi,2022 yatırım programı kapsamında Düdenbaşı, Erenköy ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerimizi doğal gazla buluşturmuştu. Şirket, 2023 yatırım planlamasında ise bu mahallelerin çalışma yapılmayan kısımlarının doğal gaz alt yapısını tamamlayacak. Yine bu yıl Güneş Mahallesi'nin bir bölümünde doğal gaz çalışması gerçekleştirilecek. 2024 yatırım planı kapsamında ise Gazi, Sütçüler, Duacı ve Göksu mahalleleri ile Güneş Mahallesi'nin çalışma yapılmayan bölümünü doğal gaz konforuyla buluşturacağız. Doğal gaz yatırımı örümcek ağı gibi ilerliyor. Gazi Mahallemizden sonra Varsak bölgemize, Göksu Mahallemizden sonra da Altınova'daki mahallelerimize doğal gazı önümüzdeki yıllarda getireceğiz.”

“Esentepe ve Göçerler'e keşif”

Tütüncü, gaz dağıtım şirketinin, Esentepe ve Göçerler mahallelerinde keşif ve inceleme çalışması yapacağını da kaydetti.

Başkan Hakan Tütüncü, gaz alt yapı çalışması yapılan mahallelerin asfalt ve kaldırımını da dağıtım şirketi işbirliğiyle yenileyeceklerini belirtti.

“128 bin konuta doğal gaz”

İlçenin gecekondudan modern bir şehre dönüşümünü gösteren en önemli yatırımın doğal gaz olduğuna işaret eden Tütüncü, “Geçmiş yıllarda hemşehrilerim mülkiyet ve imarla ilgili sorunlarının çözülmesini isterdi. Şimdi ise imara uygun yapılaşması ile belediyecilik hizmetlerini tamamladığımız mahallelerimizin sakinleri, bizden doğal gaz konforunu talep ediyor. 608 bin nüfusuyla 47 ilden büyük bir merkez ilçe olan Kepez'de, 14 yılda 35 mahallede 128 bin konuta doğal gaz getirmek öyle kolay bir iş değil. Hemşehrilerimize olan sevgimizden bu zor işi kolaya çevirdik.” ifadesini kullandı.

“Doğal gaz keşfinden gurur duydum”

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Karadeniz'de 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfetmesinden büyük gurur duyduğunu dile getiren Tütüncü, “Karadeniz doğal gazımızın ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye tarihinin en önemli enerji projelerinden birine imza atan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.