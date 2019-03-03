Kepez'de dönemin son meclisi, Varsak'a müjdeyle kapandı

Kepez Belediyesi Meclisi, 23'ü yazılı, 3'ü önerge olmak üzere 26 gündemin olduğu Mart ayı olağan toplantısını yaparak, 2014-2019 çalışma dönemini tamamladı.

Kepez Belediye Meclisi, bu dönemin son oturumu olan 55'inci toplantısında ilçe sakinlerinin taleplerini karşılayan ve ilçenin şehirleşmesinin önünü açan önemli kararlara imza attı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce dilek ve temenniler bölümünde söz alan Ak Parti, MHP ve CHP grup sözcüleri, meclis üyelerinden helallik istedi.

“Sevgi ve saygı üreten bir meclis olduk”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, meclisin 2014-2019 çalışma dönemini tamamlanması dolayısıyla şu değerlendirmeyi yaptı:

“2014'te başladığımız dönemimizi, Mart ayı meclis toplantımızla tamamladık. Son derece güzel, anlamlı, önemli ve büyük işlere imza attık. İktidarıyla, muhalefetiyle birlikte hemşehrilerimizin menfaatini düşünen, Kepezliler kazansın anlamında gayret gösteren; sevgi ve saygı üreten bir meclis olduk. Meclisimizin aldığı kararla idarenin de önünü açtı. Meclis oturumlarında yaptığım konuşmalarda derleyici, toparlayıcı olmayı, birlik ve beraberliğe vurgu yapmayı hep önemsedim. Meclis üyelerimiz arasında en ufak bir sürtüşme bizi çok üzerdi. Bu nedenle son derece naif, gergin olmayan, günlük siyasetin çekişmelerinden uzak duran bir meclis yapısını hayal ettik. Meclis başkanı olarak bu görevi sürdürdüğüm sürece bu şekilde bir yönetim biçimini temel ilke ve temel prensip olarak kabul ettim.

“Hesabını veremeyeceğimiz bir karara imza atmadık”

Kepez Belediye Meclisi'nin bir döneminde yer alanın hepsi için şeref olacağına dikkat çeken Başkan Tütüncü, “Ne mutlu bize ki, 5 yıllık zaman içerisinde utanacağımız, sıkılacağımız, yarın öteki gün hesabını veremeyeceğimiz herhangi bir karara imza atmadık. 10 yıldır belediye başkanıyım. Bugüne kadar almış olduğumuz hiçbir meclis kararından dolayı sarı zarflarla karşı karşıya kalmadık. Herhangi bir yargılamanın içerisinde olmadık. Herhangi bir maddi yatırımla karşılaşmadık. Herhangi bir zimmet de bize doğmadı. Bunlar bizim için büyük bir mutluluk vesilesidir”

Varsak'ın doğu yakasının talebi meclisten geçti

Kepez Belediye Meclisi, bu dönemin son meclis toplantısında Varsak Süleyman Demirel Bulvarı'nın doğu yakasındaki 7 mahallenin, inşaat metrekarelerinin artırılması talebini karşılayacak olan kararı da aldı. Süleyman Demirel Bulvarı'nın doğusu kapsamında yer alan 1\1000 ölçekli uygulama imar planına, inşaat metrekarelerini artıracak olan plan notunun eklenmesi oybirliği ile meclisten geçti. Plan notu, Ayanoğlu, Altıayak, Varsak Esentepe, Şelale, Demirel, Varsak Menderes ve Zeytinlik mahallelerini kapsıyor.

“Son dakikaya kadar hizmet yapmakla yükümlüyüm”

Kararın ilgili mahallelerde imara uygun şehirleşmenin önünü açacağına işaret eden Başkan Hakan Tütüncü, CHP grubunun, plan notunu neden son meclis toplantısına getirdiniz?', eleştirisine de şu cevabı verdi:

“Benim dönemim hala devam ediyor. Ben son dakikaya kadar belediye başkanlığımı sürdürmekle, hemşehrilerime hizmet götürmekle yükümlüyüm. Necip Fazıl, “Tohum saç, bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi Küheylan, koşmana bak sen. Çatlarsan, doğuran kısrak utansın. Eski çınar şimdi Noel ağacı; Dallarda iğreti yaprak utansın. Ustada kalırsa bu öksüz yapı. Onu sürdürmeyen çırak utansın!” Biz bu anlayışla hareket ediyoruz.”

Mısır Çarşısı'na ASAT veznesi

Kepez Belediyesi Meclisi, belediyenin taşınmazı olan Mısır Çarşısı'ndaki 3 dükkânı, vezne ve abone hizmetleri vermek amacıyla Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT)'a 10 yıllığına tahsil edilmesi talebini de oy birliğe ile uygun buldu.