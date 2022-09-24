Kepez'de drag heyecanı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF)'nun yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası 2. Ayak Yarışları Kepez Belediyesi Drag Pistinde 81 yarışmacının katılımıyla start aldı.

Kepez Belediyesi'nin motor sporlarına kazandırdığı drag pisti Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2022 yarış takviminde yer alan Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 2. Ayak Yarışları başladı. Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda hız tutkununun katıldığı yarışlar, binlerce yarış severi Kepez'de bir araya getirdi. 7' si kadın toplamda 81 katılımcının olduğu motodrag yarışları sıralama turlarıyla start aldı. 25 Eylül Pazar günü ise birbirinden heyecanlı yarışlar Kepez Drag Pisti'nde devam edecek. Motor tutkunları birincilik kupası için kıyasıya mücadele edecek.