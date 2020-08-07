Kepez'de, eldiven ve maskeler, Mobil Atık Getirme Merkezi'ne

Kepez Belediyesi, ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında ilçeye yerleştirdiği güneş enerjili ‘Mobil Atık Getirme Merkezleri'ne eldiven ve maske atığı için bölümler ekledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında, Kepez Belediyesi çevreci çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Kepez'in 68 mahallesinde ‘Sıfır Atık Projesi'ni hayata geçiren Kepez Belediyesi, ilçenin belirli noktalarına güneş enerjili Mobil Atık Getirme Merkezi, Yön Tabelalı Geri Dönüşüm Kutuları ve Reklam Tabelalı Geri Dönüşüm Kutuları yerleştirmişti. Çöplerin kaynağında ayrıştırılması için de çevre dostu Mobil Atık Getirme Merkezleri'nin de sayısını artıran Kepez Belediyesi tarafından, bu merkezlere dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle de kullanım oranı büyük oranda artan eldiven ve maske atığı bölümleri eklendi.

"Güneş enerjili, çevre dostu"

Türkiye'de 2017 yılının Ekim ayında başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin kesintiye uğramadan uzun yıllar devam etmesi ve bir yaşam biçimi haline gelmesi için insanlardaki çevreyi koruma bilincinin her an diri tutulması ve güçlendirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda; Kepez Belediyesi vatandaşların atık konteynerlerine daha rahat ulaşabilmesi için belirli noktalara Mobil Atık Getirme Merkezleri yerleştirdi. Kepez'in güneş enerjili, çevre dostu Mobil Atık Getirme Merkezleri, Kepez Belediyesi önü, Çallı Kavşağı, Seyir Terası, ParkFuntastic ve Kepez Devlet Hastanesi karşısında bulunuyor.