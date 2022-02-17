Kepez'de engelsiz kaldırım

Engelli bireylerin yaya güvenliği içinde kaldırıma takip parke taşları döşeniyor.

Kepez Belediyesi, cadde ile sokaklardaki yol ve kaldırım çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaya güvenliği için yeni kaldırımlar inşa ediyor. Fevzi Çakmak Mahallesi, Alpaslan Türkeş Bulvarı ve Süleyman Demirel Bulvarı bağlantı yolu üzerinde bulunan 6200 sokak Ulubatlı Hasan Caddesi kesişimine 650 metre uzunluğunda kaldırım inşa ediliyor.

“Konforlu ve güvenli”

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 650 metre uzunluğundaki yolun her iki tarafına yaya ve trafik güvenliği için kaldırım çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kaldırım çalışmalarında engelli bireylerde unutulmadı. Engelli bireylerin yaya güvenliği içinde takip parke taşları döşenerek, engelsiz kaldırımlar oluşturuldu. Kepez Belediyesi, ilçenin 68 mahallesinde yayaları güvenli ve konforlu kaldırımlarla buluşturmaya devam edecek.