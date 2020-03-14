Kepez'de etkinliklere virüs engeli

Alınan önlemler kapsamında Kepez Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğundaki alanlardaki eğitimler ve etkinlikler 22 Mart 2020 tarihine kadar durduruldu.

Küresel bir salgına dönüşen Korana virüsün Türkiye'de yayılmaması amacıyla devletin aldığı tedbirler doğrultusunda Kepez Belediyesi tarafından da önlemler alındı. Salgının yayılması ihtimaline karşı tedbir mahiyetinde alınan kararlar doğrultusunda; Kepez Belediyesi'nin Meslek ve Sanat Edindirme Kursları'nın (AKMEK) eğitim faaliyetleri, belediyeye ait kreşlerin eğitimleri, müzelerin ziyaretleri, müze, atölye etkinleri ve eğitimleri, Etüt Merkezlerindeki eğitimler, Belediye Kurs Merkezleri ile Üniversite Hazırlık Kursları, Müzik Okulları ile Müzik Kursları, belediyenin spor okulları ve Yabancı Diller Akademisi eğitim çalışmaları 22 Mart 2020 tarihine kadar durdurdu. Sivil Toplum Kuruluşları ve Gönüllü Kuruluşlar ile planlanan her türlü Sosyal ve Kültürel Faaliyetler (Fuar, Festival, Tiyatro, Sinema, Kepezliyim Şehrimi Geziyorum, Engeliniz Engelimizdir, Kadınlar Matinesi, Konserler, Konferans ve Seminerler, Anma Etkinlikleri, Mahalle Etkinlikleri, Kültür Gezileri, Ulusal ve Uluslararası Etkinliklere İştirak Edilmesi, Bilgi, Kültür ve Yarışmalar, açılışlar) etkinliklerin de 22 Mart 2020 tarihine kadar yapılmaması kararı alındı.