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Kepez'de Futbol Şöleni heyecanı

Kepez Belediyesi’nin geçtiğimiz gün açılışını gerçekleştirdiği Duacı Semt Spor Sahası’nda düzenlenen ‘Bölge Okulları Sınıflar Arası Futbol Şöleni’ büyük bir heyecanla devam ediyor.

Kepez Belediyesi'nin geçtiğimiz gün açılışını gerçekleştirdiği Duacı Semt Spor Sahası'nda düzenlenen ‘Bölge Okulları Sınıflar Arası Futbol Şöleni' büyük bir heyecanla devam ediyor.


Kepez'de Futbol Şöleni heyecanı yaşanıyor. Kız öğrenciler için futbol eğitimleri startının verildiği ‘Bölge Okulları Sınıflar Arası Futbol Şöleni'nin ilk maçları yapıldı. Bölgede bulunan okulların katılabildiği şölende, yetenekli çocuklardan oluşan futbol takımları, birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Kız futbol takımlarının karşılaşmaları ile start alan turnuvalar, 1. Sınıf öğrencilerinin kendi aralarında yaptığı 10 karşılaşma ile devam etti. 1. Sınıflar Turnuvasında; Kirişçiler İlköğretim Okulu birinci, Odabaşı Sevinç Fahri Aydın İlköğretim Okulu ikinci, Eczacılar İlköğretim Okulu üçüncü, Kızıllı İlköğretim Okulu dördüncü, Başköy İlköğretim Okulu ise beşinci sırada yer aldı. Okulların yoğun ilgi gösterdiği Bölge Okulları Sınıflar Arası Futbol Şöleni, bir hafta boyunca yüzlerce yeteneği, Duacı Semt Spor Sahası'nda ağırlayacak.

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