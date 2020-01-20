Kepez'de galibiyet sevinci

Kepez Belediyespor mücadeleyi 4-1 kazandı.

Kepez Belediyespor U-19 Takımı, sezonun ikinci devre ikinci maçını Kunduspor ile yaptı. Doksan dakika boyunca tempoyu düşürmeyen Kepez Belediyespor U-19 Takımı maçı galibiyetle taçlandırdı. Zeytin Köy 3 Nolu Sahadaki karşılaşmayı Kepez Belediyespor 4-1 kazanarak, sezonun 2. galibiyetini elde etti. Kepez Belediyespor'un golleri Berat Ercankan, Samet Ulusoy, Fatih Timur Polat ve Ali Eren Yıldırım'dan geldi.