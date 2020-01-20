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Kepez'de galibiyet sevinci

Kepez Belediyespor U-19 Takımı, Zeytin Köy 3 Nolu Sahada Kunduspor ile karşı karşıya geldi.

Kepez Belediyespor mücadeleyi 4-1 kazandı.


Kepez Belediyespor U-19 Takımı, sezonun ikinci devre ikinci maçını Kunduspor ile yaptı. Doksan dakika boyunca tempoyu düşürmeyen Kepez Belediyespor U-19 Takımı maçı galibiyetle taçlandırdı. Zeytin Köy 3 Nolu Sahadaki karşılaşmayı Kepez Belediyespor 4-1 kazanarak, sezonun 2. galibiyetini elde etti. Kepez Belediyespor'un golleri Berat Ercankan, Samet Ulusoy, Fatih Timur Polat ve Ali Eren Yıldırım'dan geldi.

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