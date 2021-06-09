Kepez'de ‘Getir Sat' günleri başlıyor

Kepez Belediyesi'nin ev ekonomisine katkı sunmak isteyen hanımlara yönelik düzenlediği ‘Haydi Hanımlar Getir Sat' günleri pandemi kuralları çerçevesinde 12 Haziran Cumartesi günü yeniden başlıyor.

Antalya'nın en büyük alanına sahip Kepez Kent Meydanı yeniden hareketleniyor. Kepez Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl Ağustos ayında ev ekonomisine katkı sunmak isteyen hanımlara yönelik açtığı ‘Haydi Hanımlar Getir Sat' Çarşısı, Covid-19 nedeniyle kapılarını alıcı ve satıcılara kapatmıştı. Ramazan Bayramı'nı da içine alan 17 günlük tam kapanmanın ardından, kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle Kepez'in hareketli günleri yeniden başlıyor. Kepez Belediyesi'nin ev ekonomisine katkı sunmak isteyen hanımlara yönelik düzenlediği ‘Haydi Hanımlar Getir Sat' çarşısı pandemi kuralları çerçevesinde 12 Haziran Cumartesi günü yeniden alıcı ve satıcılara kapılarını aralıyor. Her hafta aynı gün 10.00 ile 21.00 saatleri arasında düzenlenecek olan Haydi hanımlar getir sat' günleri ile isteyen hanımlar evlerindeki ikinci el eşyalarını satma fırsatı bulabilecek.