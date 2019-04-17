Kepezde güvenilir gıda sergisi

Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen, "Sağlıklıyım Çünkü Güvenilir Gıda Tüketiyorum" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirilerek, resimleri sergilendi.

Sergi, Mimar Sinan kongre Merkezi Düden Salonu'nda açıldı. Sergiye, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, İl Müdür Yardımcısı Serbülent Ünal, Şube Müdürleri Asım Karabulut, İbrahim Irmak, Ahmet Özen, Erdal Tekşut, Muratpaşa İlçe Müdürü Erdem Özmen, Döşemealtı İlçe Müdürü Dr. Funda Ayar Şensoy, Kepez İlçe Müdürü Dr. Bilge Gözen, Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, okul müdürleri kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kepez ilçesinden 54 okuldan 4'üncü sınıf öğrencilerinin katılabildiği “Sağlıklıyım çünkü güvenilir gıda tüketiyorum” konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler bisiklet, scooter, paten ve kırtasiye hediyeleri ile ödüllendirildi.