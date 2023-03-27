Kepez'de Halk Sağlığı Laboratuvarı'nın yüzde 95'i tamamlandı

Kepez ilçesine kazandırılan Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı'nın (L1 Tipi) yüzde 95'i tamamlandı.

Kepez'in Şafak Mahallesi'nde 12180 Ada 2 Parsele kayıtlı 5 bin 88 metre kare arsa üzerine inşaa edilen Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı'nın (L1 Tipi) yapımında sona yaklaşıldı. Antalya'nın sağlık üssü Kepez'e yapılan L1 Tipi laboratuvarın yüzde 95'i tamamlandı. Önümüzdeki günlerde hizmete açılacak Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda klinik ve klinik dışı analizler gerçekleştirilecek. Ayrıca L2 hizmet tipi laboratuvarlara da analiz, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacak. Kepez'de 11 kamu, 32 Aile Sağlığı Merkezi ve 5 özel sağlık kuruluşu bulunuyor.