Kepez'de hentbol dolu dizgin

Kepez Belediyesi Spor Kulübü hentbol takımları, Antalya birinciliği şampiyonasında 2'de 2 yaptı.

Küçükler kategorisindeki Kepez Belediyesi Spor Kulübü hentbol takımları, Antalya birinciliği şampiyonasında 2'de 2 yaptı. Antalya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaların ilk gününde, 2009 doğumlulardan oluşan A Takımı ile 2010 doğumlulardan oluşan B Takımı karşılaştı. Kulübün A Takımı, sırasıyla 8-7, 7-4 ve 11-10 skorlarla biten periyotlarla B Takımını yendi. İkinci günde A Takımı, Antalya Gazi Spor Kulübü'nü 14-7, 10-7 ve 12-2 biten periyotların ardından sevinen taraf oldu. Aynı akşam B Takımı, Konyaaltı A Takımı ile karşılaştı.

B Takımı 2-13, 01-17 ve 02-14 skorlarla kazanan taraf oldu. Takımların antrenörü Sertan Sarpaş, alt yapılarda ne kadar üstün olduklarını gösterdiklerini söyledi. Bu maç skorlarının Antalya ve Türkiye hentbolunda nerelere geleceklerinin bir göstergesi olduğunu belirten Sarpaş, ‘Takımımıza ve kulübümüze güveniyoruz. Hentbolda Kepez'e birçok kupa getirme hedefimiz doğrultusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz' dedi.