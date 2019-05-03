Kepez'de ilk iftar sofrası Ulus'ta kurulacak

Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen iftar sofrasının ilki Ramazan ayının birinci günü Ulus Mahallesi'nde kurulacak.

Kepez Belediyesi'nin iftar sofrası kurma geleneği bu yılda Ulus Mahallesi'nden başlayacak. Ramazan ayının ilk günü 6 Mayıs Pazartesi günü Ulus Mahallesi 2115 sokakta kurulacak olan gönül sofraları Ulus, Özgürlük, Yeşiltepe, Zafer ve Yükseliş Mahalle sakinlerini bir araya getirecek.

Tütüncü, “Lokmalarımızı paylaşmalıyız”

Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Mevlid-i Şerif'in de okunacağı Ramazan sofralarında eller dualar için açılacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gönül sofralarında bir araya gelebilmenin tarifsiz bir mutluluk olduğunu dile getirerek, “Eğer biz aile isek, o zaman beraber iftar etmeli, lokmamızı paylaşmalı, beraber olmayı ve kardeş olmayı başarmalıyız” dedi.