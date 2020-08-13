Kepez'de ilkokula hazırlanan çocuklara ‘Okula hazırlık tarama testi' hizmeti

Kepez Belediyesi, anasınıfını bitirip ilkokula başlayacak çocuklara okula hazır olup olmadıklarını ölçmek için ‘Okula Hazırlık Tarama Testi' hizmeti verecek. Test ile çocukların bilişsel, sosyal, duygusal, motor ve dil becerileri değerlendirilerek, duygusal, fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan okula başlamaya hazır olup olmadıkları ölçülecek.

Kepez Belediyesi'nden ‘Çocuğum okula gitmeye hazır mı?' endişesi içinde olan anne ve babalara müjdeli bir haber geldi. Kepez Belediyesi, çocuğu ilk kez okula başlayacak ebeveynlerin kaygılarını giderecek ‘Okula Hazırlık Tarama Testi' hizmeti verecek. Kepez Belediyesi Tıp Merkezi ‘nde uygulanacak ‘Okula Hazırlık Tarama Testi' ile çocukların bilişsel, sosyal, duygusal, motor ve dil becerileri değerlendirilerek, duygusal, fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan okula başlamaya hazır olup olmadıkları ölçülecek. ‘Okula Hazırlık Tarama Testi' ile ilgili Kepez Belediyesi Tıp Merkezi'nin 0 242 338 11 22 nolu telefonundan bilgi alınabilecek.

“Çocuğun becerileri değerlendirilir”

Kepez Belediyesi Tıp Merkezi Psikologu Rüya Acar Yıldız, ‘Okula Hazırlık Tarama Testi'nin anasınıfını bitirip ilkokula başlayacak çocuklara okula hazır olup olmadıklarını ölçmek için uygulandığını söyledi. Bu test ile ilkokula başlayacak olan çocukların sahip olması gereken bilişsel, sosyal, duygusal, motor ve dil becerilerinin değerlendirildiğine değinen Psikolog Acar Yıldız, “Sayı kavramı, şekil ayırt etme, renk kavramı, sembol eşleme, işitsel dil gelişimi, algı ve muhakeme gelişimi ve ifade edici kelime bilgisi olmak üzere 7 bölümden oluşur. Test sonucunun yanı sıra test esnasındaki klinik gözlem de çok önemlidir. Klinik gözlem ile çocuğun davranışları, iletişim şekli, dikkat süresi gibi etmenler de değerlendirilir. Eksik görülen alanlar aile ve okul ile paylaşılır ve alanların geliştirilmesi hedeflenir. Bazı durumlarda çocuğun okula 1 yıl geç gitmesi daha faydalı olabilir. Eğer ki çocuk 71 ayı geçmediyse ailenin vereceği dilekçeyle okula gitmesi ertelenebilir. Ancak 72 aydan sonra okula gitmek zorunludur.” dedi.