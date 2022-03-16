Kepez'de İstiklal Marşı Okuma Yarışması

Kepez Belediyesi ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'nci yıl dönümü dolayısıyla İstiklal Marşı Okuma Yarışması düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 101'nci yıldönümü dolayısıyla Kepez Belediyesi ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen İstiklal Marşının finali Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde (EBKM) yapıldı. Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdai Vural, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, öğrenci ve velilerin bir araya geldiği yarışmada jüri üyeleri değerlendirme yaptı.

“Mehmet Akif Ersoy'un anılarını yaşatmak ve sevdirmek”

İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nda bir konuşma yapan Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdai Vural,“İstiklal Marşımızın 101'nci yılında gerçekleşen Mehmet Akif Ersoy'u Anma Törenimize hepiniz hoş geldiniz. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un anılarını yaşatmak ve sevdirmek, şairimizin yaşadığı zorlu süreci gelecek kuşaklara aktarmak ve inançlarımızı, değerlerimizi ve umutlarımızın izlerini taze tutmak amacıyla gerçekleşen etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim”dedi.

“İstiklal Marşımızın 101'nci yılı kutlu olsun”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de “Kepez Belediyesi çatısı altında 14 yıldır gerçekleşen İstiklal Marşımızın kabul edildiği tarih olan 12 Mart'ta, İstiklal Marşı okuma yarışması düzenliyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Kaymakamlığımız ve Kepez Belediyemizin Kültür Müdürlüğüne katkı ve gösterdikleri emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Çocuklarımızın ve gençlerimizin zihinlerinde istiklal marşı hissini yaşatarak, gelecek kuşaklara milli duyguları en samimi şekilde aktarmak istiyoruz. Biliyoruz ki, İstiklal Marşı çocuk yaşlarda ezberlenirse ömür boyu insanın hayatında taşıyacağı güzel bir milli miras olacak ve korunacaktır. İstiklal Marşımızın her bir cümlesi bu ülkenin gençlerine yol gösterici ve ilham kaynağı olmuştur. Bu nedenle İstiklal Marşı yarışmalarımızı hassasiyet göstererek özenle hazırlıyoruz. Aynı zamanda gençlere yol gösterici özelliğini taşıyan İstiklal Marşımız, ideal vatandaş olmak için önemli anlam ve duyguları içinde barındırıyor. Rabbim bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyen Milli Şairimiz Mehmet Akif'i İstiklal savaşımızın ve Milli mücadelemizin ölümsüz kahramanlarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bin yıldan beri bu toprakları aziz milletimizin yurdu haline gelmesini sağlayan tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. İstiklal Marşımızın 101'nci yılı kutlu olsun”diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.