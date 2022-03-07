Kepez'de kadınlara motosiklet sürüş eğitimi

Antalyalı kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyesi, Kepez Belediyesi'nin ev sahipliğinde ücretsiz güvenli motosiklet sürüş eğitimi oldu.

Kepez Belediyesi'nin ev sahipliğinde Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen buluşmada, Türkiye Motosiklet Federasyonu Sürüş Eğitmeni Sezer Saykal 100'e yakın kadın motosikletçiye eğitim verdi. Eğitime, daha önce hiç motosiklet kullanmamış ya da ehliyeti olmayanlar da katıldı.

“Sürüş eğitimi yapıldı”

Merkezin arkasında yer alan pistte temel sürüş, hakimiyet ile güvenli sürüş eğitimi verildi. Motosiklet kullanma deneyimi olmayan kadınlar önce eğitim motosikletleri üzerinde nasıl oturması gerektiğini öğrendi. Tüm katılımcılara teorik bilgiler verilmesinin ardından, işaretlenmiş güzergahlarda motosiklet sürüşü yaptırıldı. İstanbul'dan sonra nüfus oranına göre en fazla motosiklet kullanıcısı Antalya'da olduğunu hatırlatan Saykal, motosikletlilere olan farkındalığın da arttığını söyledi.

“Avantajlı ulaşım aracı”

Güvenli sürüşün önemine işaret eden Saykal, motosikletli yolculuğun zaman kazandırdığını, daha ekonomik ulaşım aracı olmasından dolayı ilginin arttığını söyledi. Doğaya daha az zarar veren motosikletin park sorunu olmayışıyla hobi amaçlı kullanımının da arttığını vurgulayan Saykal, ''Birçok avantajı olan motosiklet kullanımında refleksleri arttıran antrenmanlar yaptırıyoruz. Kaza risklerini önceden görüp, daha tedbirli davranmaları için bu eğitimleri yapıyoruz'' dedi.