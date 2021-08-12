Kepez'de kampanyanın ilk gününde 210 kişiye aşı yapıldı

Kepez Belediyesi'nin yangın bölgesi Manavgat'ta görev yapan Mobil Sağlık Merkezi ekipleri, Covid-19 aşı kampanyasına destek verdi. Sağlık ekipleri, aşılama çalışmasının ilk gününde belediye personeli ve vatandaşlar olmak üzere toplam 210 kişiye aşı yaptı.

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüse karşı başlatılan aşılama kampanyasına Kepez Belediyesi, Mobil Aşı Merkezi ile destek oldu. Kampanyanın ilk gününde aşılama çalışmaları Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi ve Erenköy Mahalle Muhtarlığı olmak üzere 2 noktada gerçekleştirildi. Sağlık ekipleri, belediye personeli ve vatandaşlar olmak üzere toplam 210 kişiye tercihleri doğrultusunda Sinovac ve Biontech aşısı yaptı. Mobil Aşı Merkezi'nde gerçekleştirilen aşılama çalışmalarına katılan Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, Covid-19 aşısını yaptırmayan ya da eksik yaptıran tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.

“Mobil Aşı Merkezi, Kepez'in mahallelerinde”

Manavgat'ta çok büyük bir yangın felaketinin yaşandığını, Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Birimi olarak, gezici sağlık merkezi aracıyla bölgedeki çalışmalara katkı sunduklarını ve oradaki vatandaşlara yardımcı olduklarını belirten Dr. Mustafa Özsoy, “Yangının söndürülmesinin ardından, dün Antalya'ya döndük. Baktık ki, ülkemizdeki covid vakaları artış gösterdi. Bizde aşılama çalışmalarına destek verelim istedik. Vatandaşlarımızın çeşitli sebeplerden dolayı aşı olmaya gidememiş, randevu alamamış olabileceklerini düşünerek, bizde başkanımız Hakan Tütüncü'nün talimatıyla, Sağlık İl Müdürlüğü işbirliğinde aşı kampanyasına sağlık tırımızı dahil ettik. Kepez'in tüm mahallelerinde vatandaşlarımızın ayağına giderek, aşılarını uygulayacağız “ dedi.

“Covid-19 aşı çağrısı”

“Covid-19 salgınında 4'ncü pandemiyi aşı olmayanlar yaşayacaktı“ diyerek sözlerine devam eden Dr. Özsoy, “Bunu biliyorduk. Bugün yoğun bakımlarda yatanlar hiç aşı olmamış ya da aşılarını eksik yaptırmış kişiler. Bu artık ispatlanmış bir durum. Ben herkesi aşı olmaya çağırıyorum” diye konuştu.

Mobil Aşı Merkezi, 12 Ağustos Perşembe günü Ünsal Muhtarlık önü, 13 Ağustos Cuma Mehmet Akif Ersoy muhtarlık önü, 14 Ağustos Cumartesi Varsak Aktoprak muhtarlık önü, 15 Ağustos Pazar Hüsnü Karakaş Mahallesi muhtarlık önü, 16 Ağustos Pazartesi Yeni Emek Çelebi Sultan Mehmed Cami önünde 20.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılacak.