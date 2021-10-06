Kepez'de kanser taramaları başladı

Kepez'de meme, bağırsak ve rahim ağzı kanser taramaları başladı. Belediye Sağlık Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte farkındalık için pembe renkteki balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olması nedeniyle Kepez'de kanser taraması başlatıldı. Belediye Sağlık Merkezi önünde düzenlenen etkinlikle, hafta içi saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek kanser taraması başladı. Etkinlikte konuşan Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Saniye Gülatan, kanserin hem dünyada hem de Türkiye'de sebebi önlenebilir ölümler arasında 2. sırada olduğunu söyledi. Kanserin halk sağlığında ciddi bir sorun olduğuna dikkat çeken Dr. Gülatan, “Erken teşhisle Halk Sağlığını önleyebilmek için Kepez Belediyesi desteği ve Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokolle bu hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Önlenebilir kanserler içerisinde meme, bağırsak ve rahim ağzı kanseri taramaları yaparak, erken teşhis ve tedavi ile hem kaliteli bir yaşam sağlamayı, hem de ölümlerin önlenmesini sağlamak için bu proje var. Bu projeye pandemi öncesinde Kepez Belediye ile bir çok ilçemizde devam etmekteydik. Ancak pandemi medeniyle ara vermek zorunda kaldık. Tüm ilçelerimizde bu taramalar devam edecek” dedi.

“Mobil Sağlık Merkezi ile bir çok çalışmaya imza atıldı”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Mobil Sağlık Merkezi ile birçok çalışmaya imza attık. Türkiye'de neredeyse hiçbir belediyede görülemeyecek kadar yoğunluklu, derinlikli sağlık hizmeti veren sağlık ekiplerimiz aslında sadece Kepez'de değil, Antalya'nın her noktasındaki kadınlara sağlık götürmek için gecesini gündüzüne katıyor. Bu çok anlamlı, çok önemli bir iş. Her yeni günde de bu anlamlı işi çok daha anlamlı hale getirmek içinde farklı bir gayreti ortaya koyuyoruz “diye konuştu.

“5 bin 35 kadına kanser taraması yapıldı”

Sağlık verilerine göre kadınlarda görülen 4 tane kanser tipi olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “Bunlar meme kanseri, rahim ağzı kanseri, bağırsak kanseri ve tiroit kanseri. Kanserde erken teşhisin çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu Mobil Sağlık Merkezimiz meme kanseri, rahim ağzı kanseri, bağırsak kanserinde erken teşhisle hayat kurtarmayı kendilerine vazife edindi. Sağlık ekiplerimiz, 2019 yılından bu yana 5 bin 35 hanım efendiye bu üç kanser tipinde tarama yaptı. Bunların içerisindeki 181 erken teşhisle tespit edilen hastamız, kansere karşı korunmaya gayret edildi. Çok önemli bir işi yaptığımızı ifade etmek isterim. Mobil Sağlık Merkezimiz aynı zamanda aile hekimleri ile de iş birliği içinde. Onlarında yükünü alan, yükünü hafifleten bunların yanında da aile hekimlerinin hemşehrilerimize vermesi gerektiği hizmeti de en iyi şekilde veren bir merkez haline geldi” şeklinde konuştu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün konuşmasının ardından meme kanseri farkındalık rengi olan pembe renkteki balonlar gökyüzüne bırakıldı.