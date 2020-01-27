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Kepez'de kansere karşı işbirliği protokolü

Kepez Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde, İl Sağlık Müdürlüğü ile kansere karşı işbirliği protokolü imzalayacak.

Kepez Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde, İl Sağlık Müdürlüğü ile kansere karşı işbirliği protokolü imzalayacak. Protokolle; Kepez'in Kanser Tarama Tırı, Antalya'nın ilçelerinde meme, rahim ağzı ve bağırsak kanseri taraması hizmeti verecek.


Sağlık hizmetlerini vatandaşlarının ayağına götüren Kepez Belediyesi, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile örnek bir projeye daha imza atıyor. Kepez Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde kansere karşı işbirliği protokolü imzalayacak. Kansere karşı farkındalık uyandırmak amacıyla bu anlamlı günde imzalanacak protokolle Kepez Belediyesi'nin Kanser Tarama Tırı, Antalya'nın ilçelerine doğru yola çıkacak. Bugüne kadar Kepez'de bin 127 kişiye ücretsiz kanser tarama hizmetini ulaştıran Kepez Belediyesi, şimdi de bu hizmetini ilçelerdeki vatandaşların ayağına götürecek.



Kanser tarama tırı ilçelere gidecek


Kepez Belediyesi'nin Kanser Tarama Tırı'nda kadınlara yönelik meme, rahim ağzı ve bağırsak kanseri taramaları yapılıyor. Vatandaşlara kanser tarama hizmeti verilen tır da, 2 röntgen teknisyeni, 1 ebe, 1 acil tıp teknisyeni, 1 danışma görevlisi ve 1 şoför görev yapıyor. Meme kanseri 40 ile 69 yaş, rahim ağzı kanseri 30 ile 65 yaş, bağırsak kanseri ise 50 ile 70 yaş aralığı kadınlarda araştırılıyor. Mamografi sonuçları Ulusal Tarama Mamografi Raporlama Merkezi'ne, rahim ağzı tarama sonuçları Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığı Ulusal HPV Laboratuvarına anında iletiliyor.

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