Kepez'de LGS'de ilk 3'e girenlere bilgisayar ödülü

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, LGS'de üstün başarı gösteren ve ilk 3'e giren belediyenin kurs merkezi öğrencilerini aileleri ile beraber kabul etti. Başkan Tütüncü, öğrencileri bilgisayarla ödüllendirdi.

Tütüncü, Yusuf Ziya Öner Fen Lisesini kazanan Gülşa Ebrar Bulut ve Hamza Celal Yaman'ı, Haymeana Anadolu İmam Hatip Fen Lisesi Proje Okulu'nu kazan Müyesser Havutcu'yu tebrik etti. Başkan Tütüncü, öğrencilere ileride hangi mesleği düşündüklerini sorarak, “Hedeflerinize ulaşabilmek için yapmanız gereken bir tek şey var. Oda çalışmak, daha çok çalışmak. Çok çalıştığınız takdirde hedeflerinize ulaşacaksınız” dedi.

“Hayalleriniz için daha çok çalışacaksınız”

“Bizim amacımız öğrencilere faydalı olabilmekti ve arkadaşlarımız da bu konuda büyük bir gayreti gösterdiler” diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “Sizlerde size verilen emeklerin karşılığını vermek için çok çalıştınız ve başardınız. Hepinizin hayalleri var. Hepinizin umutları var. Hepinizin bu hayallerinize ve umutlarınıza ulaşabilmek, onlara kavuşabilmek anlamında, ihtiyaç duyduğunuz şey bundan sonra çok çalışmak. Çok çalışacaksınız ve bizlerde sizlerin yanınızda olacağız. Geleceğe sizleri en güzel bir vaziyette taşıyacağız. Hepinizle gurur duyuyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Size emek veren bütün öğretmenleri kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Evlatlarınız, evlatlarımız kadar değerli “

Öğrencilerin velilerine de seslenen Tütüncü, “Biz her zaman sizin evlatlarınızı kendi evlatlarımız kadar değerli bildik. Onların iyi bir eğitim alması bizim için çok önemli. Başarı çıtasının yükseltilmesi çok önemliydi. Bu anlamda orta okuldaki öğrencilerimizi liseye hazırlamak için bir çalışma yapıldı, yapılıyor ve bundan sonra çok güçlü bir biçimde yapılacak. El ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz. Ve bu güzel şehrin çocuklarını hep birlikte geleceğe birlikte taşıyacağız. Sizlerin çabaları ve emekleri bizler için çok önemli” dedi.

Tütüncü'den başarı ödülü

LGS sınavında üstün başarı gösteren öğrencilerde duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Kepez Belediyesi'nin öğrencilere destek olmak için açtığı kursa 3 yıldır devam ettiğini belirten Gülşa Ebrar Bulut, “Pandemi sürecinde de bizlere çok yardımcı oldular. Derslerimize destek oldular. Bu bizim için çok önemliydi. Çok memnun kaldım. Zaten 3 yıldır bu kurslara devam ediyordum" diye konuştu.

LGS'ye Kepez Belediyesi'nin Orhan Gazi Kurs Merkezi'nde hazırlandığını belirten Hamza Celal Yaman'da, kurslara 4 yıldır devam ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, başarılı 3 öğrenciye bilgisayar hediye etti.