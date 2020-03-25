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Kepez'de mama ve su kabı sayısı artırıldı

Sokaktaki hayvanların gıda ihtiyacını destekleyen işletmelerin Korona virüs salgını nedeniyle geçici süreyle kapanması üzerine harekete geçen Kepez Belediyesi, ilçenin birçok noktasında bulunan mama ve su kabı sayısını artırdı.


Dokumapark, mesire alanları ve oyun parklarındaki mama ve su kabı sayısını artıran Kepez Belediyesi, mevcut mama ve su kaplarını da temizleyerek, doldurdu. Can dostların yalnız olmadığını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Salgın sebebiyle sokaktaki hayvanlarımıza daha çok hasiyet gösteriyoruz. Kepez'in bir çok noktasında bulunan mama ve su kapı sayısını daha da artırdık. Belediye ekiplerimiz de görevlerinin başında Sokak hayvanlarımızın mama ve su kaplarının boş kalmamasını sağlıyorlar. Kepez'in minik dostları emin ellerde” dedi.

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